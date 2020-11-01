تيفولي - ايطاليا - دينا سليم حنحن

2020/11/01 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن تيفولي إيطاليا، قصور وسرايا وتاريخ عريق.



انزلقتْ أطرافِي في كُوّةٍ بعيدةٍ لا تشبهُ أيَّ قَعرٍ، حين عَزمتُ على الذهابِ إلى إحدى المدنِ الإيطاليةِ الجميلةِ والعريقةِ، والتي تُدعى تيفولي، وتقعُ على نهرِ أنييني، على بعدِ 30 كم شرقَ العاصمةِ الإيطاليةِ.استخدمتُ حواسِّي جميعَها لأَحظَى بالمزيدِ من الرؤيةِ، فمُهمةِ السفرِ تتطلّبُ، أن تستيقظَ على عزيمةِ التّجوالِ والاكتشافِ، وجمعِ ما تستطيعُ ......





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