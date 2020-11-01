بالوثيقة.. الداخلية تتريث بالغاء أوامر تعيين صدرت لمنسوبين على الوزارة

2020/11/01 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنشر مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الادارية والمالية، اليوم الاحد، كتاباً ينص على قرار وزاري بالتريث بالغاء اوامر تعيين.وجاء في توضيح نشره مكتب الوكيل، "بناء على موافقة معالي وزير الداخلية عثمان الغانمي، وبمتابعة من وكيل الوزارة الاقدم السيد حسين العوادي، تقرر التريث بالغاء اوامر التعيين ذي العدد (105982) في 15/10/2020 و (107750) في 18/10/2020 في الوقت الحالي".واوضح "وذلك لمنع وقوع الحيف على شريحة من منسوبي وزارتنا، ولكون عدد كبير منهم يؤدون واجباتهم في وحدات قتالية وفعالة".

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