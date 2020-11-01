منافسة شرسة بين ترامب وبايدن.. الانتخابات الأميركية بالأرقام

2020/11/01 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السباق للوصول إلى البيت الأبيض يشهد تحطيم أرقام قياسية، بدءا من أعداد المشاركين في التصويت المبكر، والإنفاق على الإعلانات السياسية وغير ذلك.

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