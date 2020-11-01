اندلاع تظاهرات جديدة في ساحة التحرير

2020/11/01 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من المواطنين اليوم الاحد، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وكانت قيادة عمليات بغداد في بيان قد اعلنت، امس، إن "الجهد الهندسي في عمليات بغداد باشر فجر اليوم باعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة سير العجلات"، مضيفة بأن "ذلك سيخفف الزخم المروري الحاصل في المناطق القريبة من الساحة".

وافاد مراسلنا في بغداد، ان القوات الامنية طوقت مكان التظاهرة التي مازالت مستمرة.

PUKmedia بغداد‌

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