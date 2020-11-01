النفط تعلن حصيلة الصادرات والايرادات لشهر ايلول

2020/11/01 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط الاتحادية يوم الاحد، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (78) مليوناً و(388) الف و(619) برميل ( ثمانية وسبعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانون الفا وستمائة وتسعة عشر برميلا )، بإيرادات بلغت اكثر من (3) مليار و(172 ) مليونا و (949) الف دولار ( ثلاث مليارات ومائة واثنان وسبعون مليوناً وتسعمائة وتسعة واربعون الف دولار).

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia: ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (75) مليونا، بإيرادات بلغت (3) مليار و(41 ) مليونا و (948) الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(133) الف و(834) برميلا، بايرادات بلغت (124) مليونا و(680) الف و(174) دولارا ، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن اكثر من (254) الف و(785) برميلا ، بايرادات بلغت (6) مليون و(320) الف و(720) دولارا.

وبينت الاحصائية ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (40,477) دولاراً.

ويذكر ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (28) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

PUKmedia عن اعلام وزارة النفط

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