خلال 24 ساعة: كورونا “يخنق” كردستان بإصابات جديدة “مرتفعة”.. تجاوزت 77 الفاً

2020/11/01 | 17:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل 1054 إصابة جديدة و28 وفاة بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.وقالت في بيان أن الإصابات توزعت في كل من، أربيل 398، السليمانية 202، دهوك 384، حلبجة 13، كرميان 41، رابرين 13، فيما تم تسجيل 536 حالة شفاء بواقع، أربيل 119، السليمانية 20، دهوك 359، حلبجة 12، كرميان 26.

واشارت الى ان حالات الوفاة توزعت بواقع، أربيل 5، السليمانية 8، دهوك 10، حلبجة 1، رابرين 4.

واوضحت ان عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان بلغ 77079، شفي منهم 43345، وتوفي 2483، ولايزال 31251 يتلقون العلاج.

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