من جديد.. العشرات من المتظاهرين يتوافدون إلى ساحة التحرير

2020/11/01 | 17:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توافد العشرات من المتظاهرين، مساء اليوم الاحد، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بعد رفع جميع الخيم وفتح الساحة أمس السبت، أمام حركة المواطنين والعجلات.

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