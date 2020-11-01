2020/11/01 | 17:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تطور شركة آبل الأمريكية إصداراتها من هواتف آيفون كل عام لتجلب أحدث المزايا والأمكانيات لمستخدميه، حيث مر هاتف آيفون بالعديد من التطوارت من بينها حجم الجهاز، وترقية شبكات الاتصال من 3G إلى 5G الحالية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديوجرافيك : الآيفون ..



قصة هاتف غير التاريخ الى الابد وكالة الصحافة المستقلة.

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