بعد قرار غلق المدارس بكردستان.. هل ستفرض صحة الإقليم حظراً عاماً للتجوال؟

2020/11/01 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، آسو حويزي، الأحد، 01 تشرين الثاني، 2020، إن قرار غلق المدارس ‏في محافظات الإقليم جاء على خلفية ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا.‏

وقال حويزي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "إيقاف الدوام في المدارس بمحافظات إقليم كردستان جاء بعد تزايد الإصابات بالفيروس ‏بين الطلبة بشكل متسارع".‏

واضاف أن "حياة الطلبة اهم من أي خطوة اخرى بالنسبة لنا، رغم أن إيقاف الدوام سيؤثر على إكمال المسيرة التعليمية في الإقليم".‏

واشار المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، إلى أن "قرار فرض الحظر الشامل بات تطبيقه صعبا جدا، فضلا عن ‏تأثيره اقتصاديا على المواطنين".‏

من جهة أخرى عبر عدد من المواطنين عن تأييدهم لقرار إيقاف الدوام في المدارس في الوقت الحالي لمدة شهر كامل‎.‎

وقال فرهاد خليل وهو أحد أولياء الأمور في السليمانية إن "إيقاف الدوام يأتي للحرص على سلامة التلاميذ وخاصة طلبة الصفوف ‏الابتدائية، خاصة بعد تزايد الإصابات بالفيروس، نتيجة عدم وجود خطة محكمة من قبل الإقليم للسيطرة على الفيروس، ".‏

إلى ذلك أكد الصحفي الكردي ميران محمد في حديثه لـ(بغداد اليوم)، إن "إيقاف الدوام يعد خطوة غير مدروسة ونتيجة قرارات ‏متخبطة، لأن قرار العودة للدوام كان بالأساس متسرع".‏

وفي وقت سابق، اعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، في اقليم كردستان، اليوم الاحد (1-11-2020)، تعليق الدوام الرسمي ‏للمدارس في الإقليم، لمدة 30 يوماً‎.

وذكر بيان مقتضب نشرته اللجنة، انه "وبسبب تزايد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، تقرر تعليق الدوام الرسمي للمدارس لمدة ‏شهر كامل‎".‎

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، امس السبت، تسجيل 689 إصابة و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ‏الـ24 الماضية‎.



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وبهذا فقد ارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان، إلى 76025 حالة منها 42809 شفاء و2455 وفاة، فيما يتلقى ‏‏30761 مصاباً العلاج في المستشفيات‎.‎

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