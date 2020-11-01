2020/11/01 | 17:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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وقع اتحاد القبائل العربية في مصر واتحاد القبائل الليبية بروتوكول تعاون لخدمة مصالح الليبيين في مصر...



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيع بروتوكول تعاون لخدمة الليبيين في مصر وكالة الصحافة المستقلة.

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