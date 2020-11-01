مندوب روسيا في الأمم المتحدة يدعو لخروج جميع القوات والشركات الاجنبية من ليبيا

2020/11/01 | 17:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ إيهاب كاسب/..



أكد المندوب الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ضرورة خروج جميع القوات والشركات الأجنبية من ليبيا مرة واحدة حتى تستقر هذه البلاد.



وقال المندوب الروسي في مؤتمر صحفي، ان الوضع الليبي يحتاج إلى مبعوث خاص يقود التفاهمات ويشرف عليها خصوصا في ظلّ قرب مغادرة المبعوثة الحالية بالإنابة ستيفاني وليامز.



ودعا إلى التوصل لتفاهمات […]

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