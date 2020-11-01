جريمة بالعراق.. الشرطة تقبض على مشبوهين بـ

2020/11/01 | 17:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إلقاء القبض على رجلين "اغتصبا طفلة يتيمة في التاسعة من عمرها"، وصورا عملية الاغتصاب لابتزاز والدة الطفلة"، بحسب بيان لوكالة شؤون الشرطة في الوزارة.

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