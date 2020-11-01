بالصور.. وفد هولندي يضع اكاليل زهور على ضريح فقيد الأمة

2020/11/01 | 17:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل سوران جمال طاهر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني مع سركوت حمه غفور عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، في مزار فقيد الامة الرئيس مام جلال، السفير الهولندي في العراق ميشيل رينتير، والقنصل الهولندي في اقليم كوردستان هانس أكربوم.

ووضع السفير الهولندي في العراق ميشيل رينتير، اكاليل من الزهور على ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال، مضيفا بالقول: انه شرف كبير لنا ان نزور ضريح الرئيس مام جلال، مشيرا الى ان الرئيس مام جلال كان مناضلا كبيرا قدم جل حياته لبلده وشعبه.

من جانبه قال سوران جمال طاهر، ان السفير والقنصل الهولنديين، أعربا عن رغبتهما بوضع اكاليل من الزهور على ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال، في اطار تمتين العلاقات مع هولندا من خلال السفير والقنصل الهولنديين، ككورد، وتمتين العلاقات مع الثنائية مع الحكومة الهولندية كاتحاد وطني كوردستاني، وان هذه العلاقات لها مقدمة جيدة تم وضعها على يد فقيد الامة الرئيس مام جلال.

وكانت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني قد استقبلت اليوم، السفير الهولندي في العراق ميشيل رينتير والوفد المرافق له لبحث سبل تمتين العلاقات بين الجانبين.

هذا ومن المقرر ان يزور الوفد الهولندي، اليوم، مدينة حلبجة، لاطلاع عن كثب للتطورات التي تشهدها المحافظة.

PUKmedia خاص‌

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