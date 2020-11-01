إرتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا إلى 954 قتيلاً وجريحاً

2020/11/01 | 17:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير، الجمعة، إلى 58 قتيلا و896 جريحاً.وقال أردوغان في خطاب ألقاه خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، بولاية صامصون شمالي تركيا، انه “مازال هناك نحو 200 مصابا يتلقون العلاج، فيما غادر بقية المصابين المشافي”، مجددا “تمنياته بالسلامة لأهالي إزمير …

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