2020/11/01 | 17:55 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اتحاد الجمناستك اياد نجف يعلن ترشحه لمنصب النائب الاول لرئيس اللجنة الأولمبية ضمن كتلة المرشح للرئاسة سرمد عبد الاله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/01 | 17:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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