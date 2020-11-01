2020/11/01 | 17:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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حمل المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين الحكومات العراقية المتعاقبة مسؤولية الفشل في الكشف عن تفاصيل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.



وطالب المرصد في بيان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين ،الحكومة العراقية بإعلان آلية واضحة للكشف عن ملابسات قتل مئات من الصحفيين العراقيين منذ عام 2003 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرصد يحمل الحكومات العراقية مسؤولية عدم ملاحقة قتلة الصحفيين العراقيين وكالة الصحافة المستقلة.

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