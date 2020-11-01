2020/11/01 | 17:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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تلقى صاحب المعالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي برقيات تهنئة من عددٍ من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمناسبة توليه منصب رئيس البرلمان العربي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رؤساء البرلمانات الوطنية يهنئون «العسومي» بانتخابه رئيسًا للبرلمان العربي وكالة الصحافة المستقلة.

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