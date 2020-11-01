شرطة السليمانية تقبض على شخصين هاجما مقهى في أربيل

2020/11/01 | 17:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت مديرية شرطة محافظة السليمانية، الاحد، القبض على شخصين هاجما في وقت سابق مقهى بمدينة أربيل، وجرحا شخصاً في المقهى.



وذكرت المديرية، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تشرين الثاني 2020)، انها "تمكنت من إلقاء القبض على الجانيين، عن طريق واحدة من مفارز شرطة مكافحة الإجرام".

وأوضح البيان أن "هذين الشخصين هما اللذان اتصلا بأحد برامج قناة رووداو وشهّرا بحكومة إقليم كوردستان".

واشار البيان الى ان "(م.ك.ج.) و(ي.ت.ي.) تم إلقاء القبض عليهما وحجزهما بأمر من قاضي التحقيق وسيتم تسفيرهما إلى أربيل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وهاجمت مجموعة أشخاص قبل أيام مقهى في ناحية عينكاوا وجرحوا مالك المقهى بطلق ناري، بحسب مانقلت وسائل اعلام كردية.

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