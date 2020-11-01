2020/11/01 | 17:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية الى سحب رعدية مقبلة على العراق.

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