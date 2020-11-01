الاطاحة باحد تجار المخدرات في ميسان

2020/11/01 | 17:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاحد، القبض على احد تجار المخدرات في محافظة ميسان.

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