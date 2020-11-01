2020/11/01 | 18:00 - المصدر: عين العراق

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البصرة..



صدامات بين متظاهرين والقوات الامنية

شهدت محافظة البصرة، الاحد، مصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية وسط المحافظة.

وقال مصدر، ان مصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية اندلعت قبل قليل في ساحة الاعتصام بالبصرة دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عنها.

واضاف ان القوات الامنية تحاول تفريق المتظاهرين، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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