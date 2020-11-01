شرطة السليمانية: اعتقال شخصين متورطين بحادث إطلاق نار في أربيل

2020/11/01 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اعتقال شخصين متورطين بحادث إطلاق نار في محافظة أربيل.

المديرية أكدت في بيان لها، ان مفارز مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهمين كانت قد صدرت بحقهما مذكرة قبض بعد قيامهما بإطلاق النار داخل كافتيريا بمنطقة عين كاوة بمحافظة أربيل، وضرب مالكها وإصابته بجروح قبل أيام، وقيامهما في وقت لاحق بالاتصال ببرنامج مباشر في إحدى القنوات الفضائية الكردية والتشهير بحكومة إقليم كردستان، مبينة انها ستسلم المتهمين للجهات الأمنية في أربيل، على خلفية صدور أمر القبض بحقهما في تلك المحافظة.

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