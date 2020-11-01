تقرير جديد يرصد عقبات مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العراق

2020/11/01 | 18:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أكد تقرير جديد أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العراق تصطدم بعقبات كثيرة، بالرغم من تصميمها على الانخراط في المجال العام.



وأشار التقرير الصادر، اليوم، عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمعهد العراقي الى العراق احتل في عام 2020 المرتبة 70 عالميًا من حيث نسبة مشاركة […]

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