شرطة السليمانية تعلن القبض على شخصين هاجما مقهى في أربيل

2020/11/01 | 18:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ السليمانية ألقت مديرية شرطة محافظة السليمانية، الاحد، القبض على شخصين هاجما في وقت سابق مقهى بمدينة أربيل، وجرحا شخصاً في المقهى. وذكرت المديرية، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تمكنت من إلقاء القبض على الجانيين، عن طريق واحدة من مفارز شرطة مكافحة الإجرام”. وأوضح البيان أن “هذين الشخصين هما اللذان اتصلا …

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