2020/11/01 | 18:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- اعلنت وزارة النفط، الاحد، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة للشهر الماضي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط : حققنا ايرادات بلغت (3) مليار و(430) مليونا دولار وكالة الصحافة المستقلة.

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