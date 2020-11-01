2020/11/01 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية (المنطقة الشمالية) للحصول على منصب وكيل الإنتاج بوزارة الكهرباء، مبينة أن هذا الشخص هو عراب صفقة أوراسكوم الفاسدة .



وقالت في بيان اليوم :” ان المدعو (و.خ) خريج تقنيات زراعية (وهو اختصاص لاعلاقة له بالكهرباء) ، وكان يعمل مديراً لمكتب والده […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف تحذر من تعيين عراب صفقة أوراسكوم بمنصب وكيل وزير الكهرباء وكالة الصحافة المستقلة.

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