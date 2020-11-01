2020/11/01 | 18:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، تسفير 21 أجنبيا من جنسيات آسيوية لمخالفتهم شروط قانون الاقامة في البصرة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق تسفر 21 آسيويا لمخالفتهم شروط الإقامة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق تسفر 21 آسيويا لمخالفتهم شروط الإقامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).