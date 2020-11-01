2020/11/01 | 18:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ طرح مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا ، أغنية جديدة بعنوان ” أى ميس يو فرى هارت”، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، ويشاركه غناء المهرجان الجديد ، مطربى المهرجانات على قدروة وأبو ليلة.



وفى سياق آخر قررت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، أمس السبت ، حبس مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا لمدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



“بعد حكم حبسه عامين” حمو بيكا يطرح مهرجانا جديدا وكالة الصحافة المستقلة.

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