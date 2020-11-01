أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة .. متنبئ يتوقع المناطق المشمولة بالمنخفض الجوي

2020/11/01 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

توقع المتنبئ الجوي، ريحان العجمي، الأحد، طقس العراق خلال الأيام المقبلة، وفيما أشار إلى بدء تغير حالة الطقس منذ صباح اليوم، توقع انخفاض درجات الحرارة في مناطق البلاد قريبا.

وذكر ريحان العجمي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن "نماذج الطقس ورغم اختلاف بياناتها، ترسم حالة بدء عدم استقرار تمر على البلاد، إذ بدأت منذ صباح هذا اليوم، وتستمر الى الايام الاولى من الاسبوع القادم، وتستمر لمدة ثمانية أيام".

وأضاف العجمي، أن "السحب بدأت تدخل أجواء البلاد في المنطقة الشمالية والغربية، وبالتحديد من منطقة غرب الانبار ( طريبيل)"، مبينا أن "الساعات القادمة ستتقدم السحب اكثر لتغطي مناطق واسعه من المنطقة الغربية ومنطقة غرب الموصل وتزيد الحالة اكثر مع تقدم السحب لتغطي المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وتتسبب فيما بعد بتساقط امطار خفيفة في تلك المناطق وتستمر الاجواء في المنطقة الشمالية بين سحب متراكمه كثيفة الى سحب خفيفة السمك مع نفرقها في بعض الاوقات وبالأخص ليومي الاربعاء والخميس، ثم تعود لتتراكم وتستمر الى بداية الاسبوع المقبل".

وتابع، أن "المنطقة الوسطى سيشملها تراكم السحب وبالأخص الاجزاء الشمالية من المنطقة الوسطى، وكذلك وسط المنطقة الوسطى خلال يوم الثلاثاء وتتسبب في بعض الامطار الخفيفة العشوائية والتي قد تنعدم في اكثر الأوقات، اما المنطقة الجنوبية يتشهد اجواء من غائمة الى غائمة جزئيا اذ ان السحب ستغطي المنطقة الجنوبية خلال اليومين الاخيرين من الاسبوع الاربعاء والخميس وقد تتسبب السحب في بعض الزخات الخفيفة العشوائية والتي قد تنعدم في اغلب الأوقات".

وبشأن درجات الحرارة، قال المتنبئ الجوي، إن "درجات الحرارة ستنخفض في المنطقة الوسطى والغربية بشكل ملحوظ خلال ايام المنخفض ويزيد الانخفاض بدرجات الحرارة بعد انتهاء المنخفض، اما المنطقة الجنوبية ستنخفض فيها درجات الحرارة بشكل اقل مما هي علية، والمنطقة الجنوبية هي اخر المناطق في ملاحظة انخفاض درجات الحرارة، ويكون ذلك خلال بداية الاسبوع المقبل".

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