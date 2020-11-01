الداخلية تعلن تسفير 21 أجنبياً من البصرة لمخالفتهم شروط قانون الإقامة العراقي

2020/11/01 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت وزارة الداخلية ، الأحد 1-11-2020، تسفير 21 اجنبيا من جنسيات آسيوية لمخالفتهم شروط قانون الاقامة العراقي.

وقالت الوزارة في بيان إن "ملاكات قسم شوؤن الأقامة في محافظة البصرة قامت في وقت سابق بتسفير 21 اجنبيا من جنسيات آسيوية، لمخالفتهم شروط قانون الاقامة العراقي عن طريق مطار البصرة الدولي".

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