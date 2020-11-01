لقاح إسرائيلي ضد كورونا يحرز تقدما.. وبدء التجارب على البشر

2020/11/01 | 18:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مختبرات إسرائيلية حكومية تجارب ميدانية على البشر للقاح كورونا، تمهيدا لاعتماده في حال نجاح التجارب التي قسمت إلى ثلاث مراحل يتوقع أن تمتد على مدى عام، بحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

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