2020/11/01 | 18:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

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طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل خميس المحلاوي ، رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالتدخل المباشر ومنع (و.خ) من استلام اي منصب لوجود قناعة “تامة بفشله على المستويات الوظيفية كافة فضلا عن شبهات الفساد التي تحوم حوله التي تتطلب تحقيقا سريعا بصددها والتي هي اليوم تحت متابعة هيئة النزاهة”.



وقال المحلاوي في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يدعو لرفض مرشح لمنصب وكيل الانتاج لوزارة الكهرباء وكالة الصحافة المستقلة.

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