نقيب الصحفيين مؤيد اللامي : الغالبية العظمى من الدول والمراقبين يترقبون اكثر إنتخابات أمريكية مؤثرة على العالم بنتائجها

2020/11/01 | 18:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ، ان الغالبية العظمى من الدول والمراقبين يترقبون اكثر إنتخابات أمريكية مؤثرة على العالم بنتائجها ، خصوصاً منطقة الشرق الأوسط.وكتب اللامي في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ، " الغالبية العظمى من الدول والمراقبين يترقبون اكثر إنتخابات أمريكية مؤثرة على العالم بنتائجها خصوصاً منطقة الشرق الأوسط "، متسائلا " من سيفوز وكيف سيكون شكل العالم إن عاد دونالد ترامب الى البيت الأبيض، وكيف سيكون شكل العالم إن فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن "./انتهى5

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