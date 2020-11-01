اكثر من 3 مليارات دولار ايرادات تصدير النفط العراقي خلال الشهـر الماضـي

2020/11/01 | 18:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلنت وزارة النفط، ان ايرادات تصدير النفط خلال الشهر الماضي بلغت (3) مليارات و(430) مليونا و (630 ) ألف دولار .



واشارت الوزارة ، الى ان مجموع الصادرات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغت(89) مليونا (153) ألفا و(899 )برميلا، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(430) مليونا و (630 ) ألف دولار".



وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (86) مليون برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت مليونين و(867) ألفا و(637) برميلا والكميات المصدرة إلى الأردن (263) ألفا و(058) برميلا".واوضحت أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ مليونين و(876) ألف برميل"، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (38.480) دولارا"./انتهى5

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