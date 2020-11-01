مكتب الصدر يجمد عمل احد اتباعه في مجلس الشورى

2020/11/01 | 18:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قرر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف الاشرف ، تجميد عمل احد اتباعه في مجلس الشورى ، ويدعى الشيخ ستار البهادلي لمدة ٦ اشهر، على ان يتفرغ خلالها للعبادة وترك العمل الاجتماعي./انتهى5

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