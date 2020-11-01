وفد نيابي يشارك في بدء اعمال الدورة 206 لاتحاد البرلمان الدولي

2020/11/01 | 18:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وفد من مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، في بدء اعمال الدورة 206 الافتراضية لمؤتمر اتحاد البرلمان الدولي.

ومن المقرر ان تستمر الدورة الـ 206 للاتحاد البرلماني الدولي خلال (اجتماع افتراضي) من الفترة 01 – 04 تشرين الثاني 2020.

هذا ويعتبر الاتحاد البرلماني الدولي هيئة فريدة من نوعها تتشكل من برلمانات عِدّة لدول من كافة أنحاء العالم، اذ لديها حاليًا 170 برلمانا عضوًا وتعملى من أجل انضمام برلمانات دول العالم كلها إليها.

ويتراوح أعضاؤها ما بين الدول الكبيرة الصين والهند وأندونيسيا وبين الدول الصغيرة مثل الرأس الأخضر وسان مارينو وباولو.

وتأسس الاتحاد على يد برلمانيين في عام 1889 نمت الآن لتصبح كيانًا عالميًا نابضًا بالحياة ملتزمًا تجاه دعم الديموقراطية والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية والسلام.



ويعمل أعضاء الاتحاد معًا من أجل إحداث التغيير الإيجابي في بلادهم وعلى المستوى العالمي.

PUKmedia خاص‌

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