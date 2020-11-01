زمن موناليزا الحزينة: الفصل السابع عشر/ 2 - دلور ميقري

2020/11/01 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري فيما كانت السيّدة ريما موجودة في الدار، الملفوفة بالحِداد والحزن، حضرت صغرى بناتها لتنبئها بأن والدها يريدها أن تعود حالاً إلى البيت.



هبّت الأم من مكانها، متطيّرةً من هذه الدعوة.



ذلك أنه رجلها، مَن حثّها على عدم ترك بيان لوحدها مذ وفاة طفلتها شيرين قبل بضعة أيام.



لكن تحيّة بادرت لطمأنة الأم، بالقول: " لا شيء يستدعي جزعك، لأنني تركتُ أبي بخير ".



كعادتها في هكذا مواقف، راحت السيّدة ريما تحرك رأسها ب ......





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