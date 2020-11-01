طبيبتي الصغيرة مرضت - عبد السلام الزغيبي

2020/11/01 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_الزغيبي قلم/عبد السلام الزغيبيمن يصدق..



الصبية الجميلة التي كانت تداويني مرضت..



هل اصبتها بعين حاسدة، أم اصابتها لعنتي؟كنت أتردد على الصيدلية القريبة من سكني، أعرف مالكة الصيدلية منذ زمن بعيد يعود إلى الأيام الأولى لاقامتي.



تساعد السيدة في عملها فتاة قصيرة بدينة، لكنها ممتلئة بالنشاط والحيوية نشيطة، فجأة تركت العمل بعدما غادرت إلى مدينة ثانية.في يوم ما دخلت الصيدلية وجدت أمامي فتاة صغيرة ج ......





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