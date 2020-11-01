الديمقراطية - ارام محاميد

2020/11/01 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ارام_محاميد يعتبر المصطلحان "الديمقراطية" و"الديكتاتورية" من أكثر المصطلحات ضبابية والتباسًا، وأكثر المصطلحات التي تتباين الاراء حولها، فكل يرى الأمور من زاويته ومن قراءته للمعطيات والتاريخ.



أريد أن أحدد ثلاثة نقاط حول الديمقراطية في الأسطر القادمة: 1.



الديمقراطية بشكل عام والديمقراطية البرجوازية2.



الديمقراطية والطبقات الاجتماعية3.



تجاوز الديمقراطية البرجوازيةان كانت الديمقراطية بمعنى الات ......





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