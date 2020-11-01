تقرير يتناول نتائج تقليص رواتب الموظفين وخفض الدينار

2020/11/01 | 18:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



يتخبط الاقتصاد العراقي في مأزق فعلي، وسط تحذيرات من مواجهة الإفلاس، فيما يعني الإقدام على أي إجراءات ...

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