2020/11/01 | 18:27 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن صرف رواتب الموظفين لا علاقة لها بقانون تمويل العجز الم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صراع برلماني حكومي ضحيته رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صراع برلماني حكومي ضحيته رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).