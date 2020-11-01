2020/11/01 | 18:27 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صراع برلماني حكومي ضحيته رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن صرف رواتب الموظفين لا علاقة لها بقانون تمويل العجز الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صراع برلماني حكومي ضحيته رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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