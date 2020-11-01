الكعبي : جرائم داعش اثبتت للعالم اجمع عدم انتمائه الى اي عقيدة او دين

2020/11/01 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أن جرائم داعش اثبتت للعالم اجمع عدم انتمائه الى اي عقيدة او دين.



وقال الكعبي عند استقباله ،اليوم الاحد، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش كريم خان، “ان واحدة من اهم مهام الفريق الاممي […]

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