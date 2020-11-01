2020/11/01 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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قالت وزارة التربية، إنه من المؤمل انطلاق العام الدراسي الجديد في منتصف الشهر الحالي، فيما بينت أن تواجد الطلبة في المدارس سيكون ليومين الى ثلاثة أيام في الأسبوع.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد وعدد ايام الدوام وكالة الصحافة المستقلة.

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