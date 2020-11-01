الحلبوسي والجبوري يبحثان الخطوات التشريعية للتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/11/01 | 18:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، مع رئيسَ التجمع المدني للإصلاح - عمل سليم الجبوري الخطوات التشريعية للتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.

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