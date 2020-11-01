صحة الرصافة: شفاء 377 حالة من كورونا يرفع التراكمي لاكثر من 55 الفاً

2020/11/01 | 18:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، اليوم الاحد، عن شفاء 377 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 55255 حالة.

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