الحلبوسي والجبوري يبحثان الخطوات التشريعية للتهيئة الى إجراء الانتخابات المبكرة

2020/11/01 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيسُ مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، مع رئيسَ التجمع المدني للإصلاح – عمل، سليم الجبوري الخطوات التشريعية للتهيئة الى إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيسُ مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى رئيسَ التجمع المدني للإصلاح – عمل، سليم الجبوري”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي في العراق، والخطوات التشريعية للتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة”، فيما “تم التأكيد على ضرورةَ العمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تمرُّ بها البلاد”.

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