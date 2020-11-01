2020/11/01 | 18:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تقرر اصدار أوامر ادارية للمحاضرين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تقرر اصدار أوامر ادارية للمحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).