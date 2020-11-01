2020/11/01 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جواد العطار مرت 25 تشرين الاول من هذا العام مختلفة تماما عن العام الماضي… فالتظاهرات التي ملئت الشوارع والساحات جاءت هذا العام خافتة مقننة تفتقر الى الاعداد الكبيرة والشعارات الرنانة ومطالب السقف العالي لعدة اسباب منها: تلبية اهم مطالب المتظاهرين اولا؛ في اسقاط الحكومة السابقة واقرار الانتخابات المبكرة.



وثانيا؛ الخلاف والانشقاق بين صفوف المتظاهرين السلميين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل انتهت التظاهرات؟ وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل انتهت التظاهرات؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل انتهت التظاهرات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).