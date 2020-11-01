انطلاق تظاهرات في ذي قار والمثنى وواسط تضامنا مع ساحات التظاهر ببغداد والبصرة

2020/11/01 | 18:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انطلقت، الأحد، تظاهرات في محافظات ذي قار والمثنى وواسط تضامنا مع ساحات التظاهر ببغداد والبصرة وكربلاء.

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