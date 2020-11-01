2020/11/01 | 18:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/وجه النجم المصري تامر حسني، رسالة لجمهوره ، يعتذر من خلالها لوجود مشكلة تقنية فى أغنية “بألف سلامة” ، والذى طرحها صباح أمس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، مؤكدا أنه يحاول سحب هذه النسخة هو والشركة المنتجة واستبدالها بنسخة أخرى.



وكتب تامر ، فى رسالته عبر حسابه على موقع انستغرام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تصدر “بألف سلامة” تريند يوتيوب..



تامر حسني يحذفها ويعتذر لجمهوره وكالة الصحافة المستقلة.

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